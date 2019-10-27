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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Ergün Penbe'den F.Bahçe maçı öncesi G.Saray benzetmesi! "Aile olduk..."

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Ergün Penbe'den F.Bahçe maçı öncesi G.Saray benzetmesi! "Aile olduk..."

TFF 2. Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe, 5 Ocak Akademisi'ne konuk oldu.

Türk Milli Takımı’nın ve Galatasaray’ın efsane futbolcularından ve şu an Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörlüğü yapan Ergün Penbe, 5 Ocak Akademisi'ne konuk oldu.

Takım olmanın önemi ve nasıl olunacağı konusunda tecrübelerini anlatan Penbe, "Bireysel oyunda kendine güveniyorsan, kendini iyi hissediyorsan başarılı olursun, fakat takım oyununda arkadaşlığın ve aile bağlılığının iyi olması gerekiyor" dedi.

Bunu Galatasaray’da uzun yıllar iyi sürdürdüklerini ve başardıklarını söyleyen Ergün Penbe, "Galatasaray’dan da şu an bulunduğum Tarsus İdman Yurdu’ndan da örnek verebilirim, bunu iki yerde de iyi başardık. 4 yıl şampiyonluk yaşadığımızda başkanından, yönetimine, hocasından sağlık ekibine, masörden malzemeciye futbolcusundan tesiste çalışan yardımcı arkadaşlarımıza kadar bir aile olduk. Bunun sonunda da başarıyı yakaladık. Takım oyununda veya bunu bir iş yeri içinde söyleyebiliriz. Bireysel istediğiniz kadar iyi olun takım olamazsanız başarı yakalamak çok zor hatta olmaz. Tüm halkaların, bağların iyi olması gerekiyor. Birinin hatasını diğeri kapatıyorsa birbiriniz için mücadele ediyorsanız takım olmak budur bence" dedi.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, 10 maç sonunda 16 puanla 7. sırada yer alıyor.

Tarsus ekibi 30 Ekim Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda, Mersin'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ergün Penbeden F.Bahçe maçı öncesi G.Saray benzetmesi Aile olduk...

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