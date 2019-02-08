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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA / Fotoğraf: İHA
08.02.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Ergün Penbe: "Kadıköy'de büyü mü var diye..."

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Ergün Penbe: "Kadıköy'de büyü mü var diye..."

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penbe, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide gençlerle buluştu. Penbe, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirerek, "Başakşehir çok avantajlı. Şampiyon olabilir. Bu sene olamazsa bir daha zaten olamaz" dedi.

Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye katılan Ergün Penbe, futbol hayatı ve futbol camiasıyla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Spor Toto Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Penbe, "Başakşehir 8 puan önde. Bu sene çok avantajlı. Şampiyon olabilir. Telafisi olmayan haftalara girildi. Başakşehir avantajlı. Bu sene olamazsa ben bir daha Başakşehir’in şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Başakşehir’in en büyük takipçisi Galatasaray ile Beşiktaş olacaktır. Fenerbahçe yeni bir yapılanmadan çıktı. Yanlış transferler, yanlış yönetim. Bir takım sıkıntılar yaşadı ama ikinci yarıdan itibaren onların da merdivenleri biraz daha çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray ilk yarıda çok sıkıntı yaşadı. Hakem hataları, sakatlıkların çok olması. Devre arasında yapılan hamleler güzel hamleler ama bazen transferler uyum sağlayamayabiliyor. Eğer uyum sağlarlarsa Beşiktaş’tan daha önde olur diye düşünüyorum. Galatasaray şu an 3 kupada mücadele ediyor. Bu ağır bir şey. Başında çok deneyimli bir hoca var. Altından kalkar diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

“Yaşıtlarım denize girer eğlenirken, ben koşardım”

10 yaşında futbola başladığını söyleyen Penbe, başarılı olmak için sadece yetenek değil, çok çalışmak da gerektiğini vurguladı. Penbe, öğrencilere çok çalışmaları gerektiğini öğütleyerek, "Futbolu çok severdim. Dayak yiyecek kadar severdim. Kaçar futbol oynardım. Sonra dayak yerdim babamdan. Sonra bir gün babam beni Kilimlispor’a soktu. 10 yaşındaydım. Bir yerlere gelmek için çok çalışmak gerekiyor. Çok yetenekliydim evet ama çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Arkadaşlarım sahilde denize girerken ben kumsalda her gün 20 km koşardım. Ben çocukluk yaşamadım mı, yaşadım ama çok çalıştım. Önce yeteneğinizin farkına varın, sonra çok çalışın. Sizin hayatınızda bir kere şansınız olacak. Ama burada önemli olan o şansa hazır olmanız. Tabi ki yıldırmak isteyenler olacak ama üstüne gidin” diye konuştu.

“Başarı için Ali Koç’a zaman verilmeli”

Ergün Penbe, Fenerbahçe’nin ligdeki durumunu da değerlendirerek, “Yıllardır süren bir Aziz Yıldırım egemenliği vardı. Çok da iyi işler yaptı. Ali Koç geldi, bir şeyler tekrar değişti. Geldiğiniz zaman orada kendi egemenliğinizi kurmanız gerekiyor. Etrafına kendi güveneceği insanları toplaması gerekiyor. Bu bir süreç. Hemen başarılı olamazsınız. En büyük yanlışları transferleriydi. Bu bireysel bir spor değil. Transferler ve uyum süreci tutmayınca olmadı. Ama Ali Koç gibi bir başkanın Fenerbahçe’ye yakıştığını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Arda Turan adına çok üzülüyorum”

Ergün Penbe, kendisine yöneltilen Arda Turan sorusu üzerine, "Arda’nın son dönemlerde dışarıda yaptığı işler çok tasvip edici olaylar değil; iyi şeyler değil. Ama ben Galatasaray’da oynadığım dönemlerde Arda alt yapıdaydı. Sonra beraber de oynadık Arda’yla. Çok karakteri temiz, çok düzgün bir çocuktu. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyordum. Futbolda zaten geldi. Son dönemlerde yaptıkları beni hakikaten şaşırttı. Neticede biz de insanız arkadaşlar, o kadar çok baskıyı kaldıramıyoruz. Sanırım Arda da üzerine gelen baskıları kaldıramadı. Keşke olmasaydı, onun adına hakikaten üzülüyorum. Çünkü Arda sevdiğim kardeşlerimden bir tanesi. Alt yapıdan tanıdığım bire bir sohbet etme imkanı bulduğum birisi. Şunu söylemek lazım ki sadece oyunculuğunuzla değil, karakterinizle de örnek olmanız gerekiyor. Büyüdükçe küçülmesini bilmeniz gerekiyor. Sizi başarınız bir yerde tutar ama orada kalabilmek için karakter çok önemli” cevabını verdi.

“Kadıköy’de yenemiyorsa Galatasaray kendini sorgulamalı”

Yıllardır Kadıköy’de Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi yenememesinden de bahseden Penbe, “Taraftar baskısı, yazılı, görsel basın baskısı... Galatasaray çantada keklik düşünüyordu. Biz ise zor diye düşünüyorduk. Çok iyi oynadığımız oyunları bile kaybediyorduk. Acaba büyü mü var diye düşünüyorduk bazen. En son 99’da yenmişiz. Bu sene de yensek güzel olmaz mı? Tabi orada şampiyonluk kutlandı, bayrak diktik o sahaya. Bunların da yaşanmışlıkları var. 99 yılında yendikten sonra bu zamana kadar yenemiyorsak, biraz da kendimizi sorgulamamız lazım diye düşünüyorum” dedi.

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