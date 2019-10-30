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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.10.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Ergün Penbe: "Geçen seneki Fenerbahçe olsaydı..."

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Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda bugün sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nda maçın heyecanı dorukta.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Fenerbahçe maçına büyük bir ilgi yaşanırken, taraftarlar takımlarının iyi bir performans göstereceğinden emin.

Yapılan sokak röportajlarında bölge sakinleri Fenerbahçe’nin gelişinden ötürü heyecanlı ve mutlu olduklarını söylerken, takımlarının ise iyi bir performans göstereceğine inandıklarını belirttiler.

Tarsus Şehir Stadı’nın kapasitesinin ve ışıklandırmasının yeterli olmaması nedeniyle karşılaşma 25 bin kapasiteli Mersin Stadı’nda oynanacak.

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda
Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ERGÜN PENBE: GEÇEN SENE FENERBAHÇE’Yİ YAKALAMIŞ OLSAYDIK DURUM FARKLI OLABİLİRDİ

Öte yandan Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe müsabakası için hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamlarken, antrenman sonrası Tarsus İdman Yurdu’nun teknik direktörü Ergün Penbe, açıklamalarda bulundu.

En zor fikstürlerden birisini çektiklerini söyleyen Penbe, "Fenerbahçe ile eşleştik. Bir bakıma zor, bir bakıma da bizim için onur ve gurur verici. Şehirdeki atmosferin değişmesi ve oyuncuların Fenerbahçe gibi büyük bir camia karşısında oynama şansı bulması açısından çoğu kişi zaten Fenerbahçe’nin kurada çıkmasını istiyordu. Zor bir maç olacak, sıklet ve kulvar farkı var. Fenerbahçe iyi, bu sene de iyiler. Belki geçen seneki Fenerbahçe’yi yakalamış olsaydık durum daha farklı olabilirdi. Öncelikle takım oynadığı oyundan zevk alsın ve hem stada gelenlere hem de televizyon başında izleyenlere güzel bir futbol gösterelim istiyoruz" dedi.

"OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Oyunu çirkinleştirmeyi düşünmediklerinin altını çizen Penbe, "Fenerbahçe ile oynuyoruz, kapanacağız ve oyunu çirkinleştireceğiz diye bir şey yok. Oyuncular ve izleyenler keyif alsın, güzel bir maç izletmek istiyoruz. Tabii ki oyuncularım için zor ve heyecanlı bir maç olacaktır. Düşünsenize Fenerbahçe’ye karşı oynuyorsunuz, kimilerinin hayalinde yatan Fenerbahçe formasına karşı oynamak mümkün oldu. Belki bu hayale sahip olan oyuncular yarın şans bulup oynayacaklar, onlar için önemli. Bizler için de önemli, elemek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ergün Penbe: Geçen seneki Fenerbahçe olsaydı...

Ergün Penbe: Geçen seneki Fenerbahçe olsaydı...

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