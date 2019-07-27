Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’nun lisansları çıkartılamadı!
TFF 1’inci Lig’de hedefini zirve olarak belirleyen Akhisarspor, Kızılcahamam kampıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Mehmet Altıparmak iddialı konuştu.
Transferde çok önemli hamleler gerçekleştirdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Transferleri erkenden yapıyoruz. Neredeyse yüzde 95’ini tamamladık. Sadece 1-2 bölgeye takviye gerçekleştireceğiz. Yabancı golcü arayışlarımız var, listemizde 3 isim bulunuyor. Erkenden kadroyu kurmamız büyük avantaj. Rakiplerimize göre bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
İleriye yönelik genç futbolcuları da mevcut kadrolarında barındırdıklarını belirten Mehmet Altıparmak, "Yeni transferlerimizle elimizdeki oyuncular çabucak kaynaştı. Birçok eksik bölgemizi tamamladık. Pazartesi günü Türkmenistan ekibi Ahal ile 1 Ağustos Perşembe günü ise Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt’la maç yapacağız. 6 Ağustos’ta Kızılcahamam kampı bitecek ve 7 Ağustos’la Ankara’da Galatasaray’la Süper Kupa finaline çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yaptığımız verimli çalışmaların karşılığını alacağız" diye konuştu.
YASAK İÇİN ÜÇ TAKSİT TEKLİFİ
Akhisarspor’da eski teknik direktör Cihat Arslan ve ekibine olan yaklaşık 600 bin TL borç nedeniyle meydana gelen transfer yasağıyla şoke olan yönetim, Arslan’ın avukatına parayı 3 taksitle ödeme teklifinde bulundu.
Daha önce anlaştığı futbolculardan Burhan Eşer, Tolga Ünlü, Gökhan Değirmenci, Erhan Çelenk, Elmar Bjarnason ve Bertuğ Bayar’ın lisanslarını çıkaran yeşil-siyahlılar, dün öğleden sonra konulan yasağının ardından son transferlerden Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’nun lisanslarını ise yetiştiremedi.
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