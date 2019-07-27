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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.07.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’nun lisansları çıkartılamadı!

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Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’nun lisansları çıkartılamadı!

TFF 1’inci Lig’de hedefini zirve olarak belirleyen Akhisarspor, Kızılcahamam kampıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Mehmet Altıparmak iddialı konuştu.

Transferde çok önemli hamleler gerçekleştirdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Transferleri erkenden yapıyoruz. Neredeyse yüzde 95’ini tamamladık. Sadece 1-2 bölgeye takviye gerçekleştireceğiz. Yabancı golcü arayışlarımız var, listemizde 3 isim bulunuyor. Erkenden kadroyu kurmamız büyük avantaj. Rakiplerimize göre bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

İleriye yönelik genç futbolcuları da mevcut kadrolarında barındırdıklarını belirten Mehmet Altıparmak, "Yeni transferlerimizle elimizdeki oyuncular çabucak kaynaştı. Birçok eksik bölgemizi tamamladık. Pazartesi günü Türkmenistan ekibi Ahal ile 1 Ağustos Perşembe günü ise Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt’la maç yapacağız. 6 Ağustos’ta Kızılcahamam kampı bitecek ve 7 Ağustos’la Ankara’da Galatasaray’la Süper Kupa finaline çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yaptığımız verimli çalışmaların karşılığını alacağız" diye konuştu.

Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’nun lisansları çıkartılamadı

YASAK İÇİN ÜÇ TAKSİT TEKLİFİ

Akhisarspor’da eski teknik direktör Cihat Arslan ve ekibine olan yaklaşık 600 bin TL borç nedeniyle meydana gelen transfer yasağıyla şoke olan yönetim, Arslan’ın avukatına parayı 3 taksitle ödeme teklifinde bulundu.

Daha önce anlaştığı futbolculardan Burhan Eşer, Tolga Ünlü, Gökhan Değirmenci, Erhan Çelenk, Elmar Bjarnason ve Bertuğ Bayar’ın lisanslarını çıkaran yeşil-siyahlılar, dün öğleden sonra konulan yasağının ardından son transferlerden Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’nun lisanslarını ise yetiştiremedi.

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