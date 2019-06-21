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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman ARAT - Fatih SABOVİÇ
21.06.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Ergin Ataman'ın ilk açıklaması...

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Ergin Ataman'ın ilk açıklaması...

Şampiyonluğa sevinmeyen ve maç boyunca yerinden kalkmayan Ergin Ataman, "keyfim yok" demekle yetindi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın, şampiyon olmasına rağmen sergilediği durgun görüntüsü geceye damga vurmuştu.

Maç sonunda tüm röportajları reddeden ve konuşmaktan geri duran Ataman'ın istifa edebileceği bile iddia edildi.

Anadolu Efes kaynakları, Ergin Ataman’ın durumu ile ilgili olumsuz bir gelişme ya da iddia olmadığını söyledi.

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Ergin Atamandan olay görüntü Şampiyon oldu ama...
Ergin Ataman'dan olay görüntü! Şampiyon oldu ama...

ÖZİLHAN'LA SARILDI

Anadolu Efes Kulübü'nün patronu Tuncay Özilhan'ın soyunma odasının orada Ataman sarılıp şampiyonluğu kutladığı görüldü. Maçın ardından ise hep birlikte eğlenmek üzere salondan ayrıldı Anadolu Efes tarafı.

"KEYFİM YOK"

Ergin Ataman'ın tek sözü ise maç sonunda foto muhabirimiz Süleyman Arat'ın, "Hocam keyfiniz yok gibi gözüküyor, doğru mu" sorusuna karşı verdiği "Evet" yanıtı oldu.

Ataman'ın TBF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe taraftarları konusunda verdiği kararı protesto ettiği şeklinde iddialar var. Öte yandan Ataman'ın maç öncesi UltrAslan ve Galatasaray konusunda verdiği demeçle yönetimin arasının açıldığı yönünde söylentiler ön plana çıktı.

Basketbol Süper Liginde şampiyon Anadolu Efes
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes!

Anadolu Efes ise istifa söylentilerine sosyal medyadan şu yanıtı verdi:


Şampiyon Anadolu Efes
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