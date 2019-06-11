Ergin Ataman'dan "Şampiyonluk" paylaşımı!
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından "Şampiyonluk" sözleri paylaştı.
Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya farklı kaybeden Anadolu Efes'te, maç sonu başantrenör Ergin Ataman'ın açıklamaları çok konuşulmuştu.
Sosyal medya üzerinden tehditler aldığını dile getiren Ataman'ın, hesabını da maçtan sonra kilitlediği gözlerden kaçmamıştı.
Bugün oynanacak olan serinin ikinci maçı öncesi ise "Şampiyonluk" paylaşımı yaptı.
İşte o paylaşım;
Ataman ilk maçın ardından çok sert açıklamalarda bulunmuştu...
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