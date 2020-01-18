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Basketbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Ergin Ataman'dan örnek davranış

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Ergin Ataman'dan örnek davranış

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için bağış toplayacak.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koç Ergin Ataman, ING All-Star 2020'de kendisiyle fotoğraf çektirip imza almak isteyen basketbolseverlere, TEGV'e bağış karşılığında üzerinde fotoğrafının bulunduğu tişörtlerini hediye ediyor, eğitime destek oluyor." denildi.

Organizasyonun, saat 14.00 ile 15.00 arasında Sinan Erdem Spor Salonu Tribün Lounge Alanı'nda gerçekleştirileceği paylaşıldı.

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Ergin Atamandan örnek davranış

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