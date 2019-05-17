Ergin Ataman'dan maç öncesi paylaşım
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague Final Four'daki kritik maç öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"19 Mayıs 2019'da o kupa Türkiye'ye gelecek" mesajını veren Ataman, "Biz inandık, siz de akşam elinizi kalbinize koyun ve bizimle birlikte NEFES alın. Kazanan EFES olacak" ifadelerini kullandı.
Euroleague'deki kritik Türk derbisinin sonucu merakla bekleniyor.
19 mayıs 2019 da o kupa TÜRKİYE ' ye gelecek ! Biz inandık , sizde akşam elinizi kalbinize koyun ve bizle birlikte NEFES alın. Kazanan EFES olacak! 🇹🇷— Ergin Ataman (@erginataman) 17 Mayıs 2019
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