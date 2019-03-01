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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.03.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı! 'Soruşturma...'

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Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı! 'Soruşturma...'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yaptığı hakaretlerden dolayı Euroleague yönetiminin soruşturma başlatmasını beklediğini söyledi. 

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 21. galibiyetini elde ederken, Efes ise 9. yenilgisini aldı. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ataman, Euroleague'e çağrıda bulunarak, bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yönelik gerçekleştirdiği hakaretlerden dolayı soruşturma başlatılması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi. 

Ergin Ataman'ın açıklaması şöyle: 

"Dün akşam oynanan Euroleague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışları sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum." 

Fenerbahçe Anadolu Efesi farklı geçti
Fenerbahçe Anadolu Efes'i farklı geçti

Ataman maçın ardından basın toplantısında bu açıklamayı yaptı...

"Fenerbahçe'yi tebrik ederim"Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ataman, "İkinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum ama Fenerbahçe bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Euroleague'de 6 maç daha var. Bir sonraki Barcelona maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz" dedi.
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