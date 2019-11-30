Ergin Ataman'a şok! İçeri almadılar...
Bebek Oteli, davetli olarak gelen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı içeriye almadı!
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter'in daveti üzerine Ergin Ataman bugün Bebek Oteli'ne gitti. Bozkurter ile buluşacak olan Ergin Ataman büyük sürpriz yaşadı.
Anadolu Efes Başantrenörü, Bebek Oteli güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.
Ataman'ın otele girişine izin verilmemesi şaşkınlık yarattı.
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