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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
18.05.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: "Yarı finali değil, kupayı kazanmak başarı"

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Ergin Ataman: "Yarı finali değil, kupayı kazanmak başarı"

Fenerbahçe Beko'yu yenerek Eurleague finaline çıkan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve yıldızı oyuncu Shane Larkin, dev maç öncesi basın karşısına geçti.

Fenerbahçe'yi eledikleri yarı final etabını başarı olarak görmediklerini söyleyen Ataman, "Yarı finali geçmek benim için yeterli değil. Kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Final maçında her zamanki oyunlarını sahaya yansıtmaya çalışacaklarını dile getiren Ataman, "Bu maça özel hazırlanacak zamanımız yok. Bu bir final maçı, oyuncular en iyi performanslarını ortaya koyacaklar. Euroleague için benim ilk finalim ama; daha önce üç kez finallerde mücadele ettim. Hiç kaybetmedim. Özgüvenimiz tam. Rakibe karşı saygımız sonsuz; ama şimdi değerlendirdiğinizde... Yarı finali geçmek benim için yeterli değil. Kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe karşısında 30 sayı atarak şov yapan Larkin'i öven Ataman, "Shane Larkin play-off'ta harika basketbol oynamaya başladı. Her maç oyunumuzu geliştirdik. Oyunumuzu geliştirdikçe boş şutlar bulduk. Bu şekilde, tempolu basketbol oynayacağız. Geçiş hücumlarında bu şutları buluyoruz ve bu sayede şut yüzdemizi artırdık." dedi.

Larkin de her şeyden önce şampiyonluğun önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

En son play-off'ta mücadele ettiğimde Baskonia'daydım. CSKA'ya karşı kazanamadan seriyi kaybetmiştik. Burada Avrupa'da tekrar göstermek için geldim. Çok konsantre maça başlıyorum. Kazanmak sadece benim performansımla ilgili değil. Ben iyi oynamasam, takım şampiyon olsa bu benim için daha önemli. Sezonun başında çok iyi oynayamadım. Özellikle başantrenörüm, kulübüm, teknik kadro bana destek çıktı. Her gün üstüne koyarak devam ettim. Koçum bana her zaman şans verdi. Performansımla ilgili olumsuz yaklaşmadı, bana güvendi.

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Ergin Ataman: Yarı finali değil, kupayı kazanmak başarı

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