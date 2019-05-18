Ergin Ataman: "Yarı finali değil, kupayı kazanmak başarı"
Fenerbahçe Beko'yu yenerek Eurleague finaline çıkan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve yıldızı oyuncu Shane Larkin, dev maç öncesi basın karşısına geçti.
Fenerbahçe'yi eledikleri yarı final etabını başarı olarak görmediklerini söyleyen Ataman, "Yarı finali geçmek benim için yeterli değil. Kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Final maçında her zamanki oyunlarını sahaya yansıtmaya çalışacaklarını dile getiren Ataman, "Bu maça özel hazırlanacak zamanımız yok. Bu bir final maçı, oyuncular en iyi performanslarını ortaya koyacaklar. Euroleague için benim ilk finalim ama; daha önce üç kez finallerde mücadele ettim. Hiç kaybetmedim. Özgüvenimiz tam. Rakibe karşı saygımız sonsuz; ama şimdi değerlendirdiğinizde... Yarı finali geçmek benim için yeterli değil. Kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Fenerbahçe karşısında 30 sayı atarak şov yapan Larkin'i öven Ataman, "Shane Larkin play-off'ta harika basketbol oynamaya başladı. Her maç oyunumuzu geliştirdik. Oyunumuzu geliştirdikçe boş şutlar bulduk. Bu şekilde, tempolu basketbol oynayacağız. Geçiş hücumlarında bu şutları buluyoruz ve bu sayede şut yüzdemizi artırdık." dedi.
Larkin de her şeyden önce şampiyonluğun önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
En son play-off'ta mücadele ettiğimde Baskonia'daydım. CSKA'ya karşı kazanamadan seriyi kaybetmiştik. Burada Avrupa'da tekrar göstermek için geldim. Çok konsantre maça başlıyorum. Kazanmak sadece benim performansımla ilgili değil. Ben iyi oynamasam, takım şampiyon olsa bu benim için daha önemli. Sezonun başında çok iyi oynayamadım. Özellikle başantrenörüm, kulübüm, teknik kadro bana destek çıktı. Her gün üstüne koyarak devam ettim. Koçum bana her zaman şans verdi. Performansımla ilgili olumsuz yaklaşmadı, bana güvendi.
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