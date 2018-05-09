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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
09.05.2018 - 23:33, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: Üçüncü bitirmeyi garantiledik

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Ergin Ataman: Üçüncü bitirmeyi garantiledik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ağırladığı Gaziantep Basketbol'u 94-87 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, normal sezonu 3. sırada bitirme hedefine ulaşmalarının önemli olduğunu söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Basketbol ile zor bir maç oynadık. İlk yarıda Armand'ı durduramadık. Gaziantep Basketbol'u tebrik ediyorum. Son haftalarda iyi oynuyorlar. Ama ligi 3. sırada bitirme hedefine ulaşmamız için bu maçı kazanmamız önemliydi. Bu maçta bunu garantiledik. Maçta sonuna kadar direnç ortaya koyduk. Kadro kapasitesini iyi kullanarak karşılaşmayı kazanmayı başardık. Şimdi play-off'taki rakibimizi bekleyeceğiz."

Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic ise Darüşşafaka ile yapacakları son hafta maçını kazanarak ligde kalmayı hedeflediklerini aktardı.

Anadolu Efes karşısında ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Markovic, "Anadolu Efes'i kutlarım. Şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarı başında ise 13-0 geriye düşmemiz bizi mental olarak etkiledi. Anadolu Efes'te Simon, Motum ve Douglas yüksek yüzdeli üçlük attılar. Oyuncularımın performansı kötü değildi. Geri gelmeye çalıştık ama başaramadık. Önümüzde Darüşşafaka maçı var. Darüşşafaka maçını kazanıp ligde kalmak istiyoruz." diye konuştu.

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