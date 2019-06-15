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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: "Sosyal medya hesaplarımı kapattım"

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Ergin Ataman: "Sosyal medya hesaplarımı kapattım"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 82-73 mağlup olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, böylesine güzel bir mücadele izlettikleri için iki takım oyuncularını da kutladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 82-73 kaybeden Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından konuştu. Mücadelenin çok çekişmeli geçtiğini belirten Ataman, "Rakibimiz maça çok hızlı başladı. Bizim oyuncularımızda 2-1'lik avantajın getirdiği bir rahatlama vardı ve rakibimiz ilk periyotta 12 sayılık bir avantaj yakaladı. Sonrasında dengeyi kurmayı başardık. Hatta maçın bitimine 2.5 dakikalık bir süre kala eşitliği sağladık. Ancak olmayınca olmuyor. Larkin atıştan boş dönerken, karşı tarafta Melih atışını başarılı şekilde yaptı. Bugün özellikle böylesine güzel bir maç izleten iki takım oyuncularını da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarıyla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Ataman, "Sosyal medya hesaplarımı kapattığım doğrudur. Gerçekten kafam çok rahat" dedi.

Son olarak bençlerden gelen desteklerden bahseden başarılı antrenör, "Rakibimizin eksikleri olabilir ama buna karşın oyuna müdahale konusunda önemli isimleri bulunuyor. Bugün Fenerbahçe, bençlerden gelen oyunculardan 21 sayı kazanırken, bizim bu anlamda kazandığımız sayı 10. Önümüzdeki maça iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün Avrupa'nın en iyi play-off serilerinden birisini izleten oyuncuları tekrar tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Micic: "Elimizden geleni yapacağız"

Ergin Ataman'ın ardından basın toplantısına giren Vasilije Micic de rakibin çok baskılı ve agresif oynadığını belirterek, "Seriyi dengelemek için bu şekilde oynayacaklarını biliyorduk. Biz de elimizden geleni yaptık. Şimdi bir sonraki karşılaşmaya bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

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