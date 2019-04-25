Ergin Ataman: "Savunmada dirençli olmalıyız"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriErgin Ataman: "Savunmada dirençli olmalıyız"
GeriBasketbol Ergin Ataman: "Savunmada dirençli olmalıyız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
25.04.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: "Savunmada dirençli olmalıyız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ergin Ataman: "Savunmada dirençli olmalıyız"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda yapacakları maçta, savunmada dirençli oynamaları gerektiğini belirtti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1'lik üstünlüğü bulunan Anadolu Efes'te başantrenör Ataman, "Seride her maçın hikayesi farklı oluyor. Cuma akşamı yeni bir maç ve yeni bir mücadele olacak. İyi basketbol oynayıp, hücumda topu iyi paylaşmalıyız. Savunmada dirençli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin ise müsabakanın zorlu geçeceğini vurgulayarak, "Bu maç, rakibimiz için tamam ya da devam, bizim için ise kazandığımızda Dörtlü Final'e kalacağımız karşılaşma. İki takım da tüm enerjisini ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes tarihi başarının eşiğinde 18 yıl sonra...
Anadolu Efes tarihi başarının eşiğinde! 18 yıl sonra...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Ergin Ataman: Savunmada dirençli olmalıyız

NBA'de en güzel 3 hareketNBA'de play-off karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Portland Thunder'ı Damian Lillard'ın efsanevi 3'lüğüyle elerken, yıldız oyuncunun kaydettiği bu basket en güzel hareket seçildi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Ergin Ataman: "Savunmada dirençli olmalıyız"

Fenerbahçe'nin para cezası Tahkim Kurulu'nca onandı!

PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası, Başakşehir'in genç futbolcusuna 3 maç men

Liverpool ve Manchester United, Berke'yi radara aldı!