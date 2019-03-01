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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.03.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: Salonları kirleten kişilerden...

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Ergin Ataman: Salonları kirleten kişilerden...

EuroLeague'in 24. haftasında dün akşam Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırladığı maçı 84-66'lık skorla kazandı. Bugün ise Twitter'dan EuroLeague yönetimine soruşturma çağrısında bulunan Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Spor Arena'ya özel açıklamalar da yaptı.

Fatih Sabovic / Spor Arena 

Fenerbahçe Beko karşılaşmasında bazı taraftarların kendisine hakarette bulunduğunu belirten Anadolu Efes Koçu Ataman, Twitter'da, "Dün akşam oynanan EuroLeague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışların sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta EuroLeague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMLER ÖNLEM ALMALI"

Bu tweet'in ardından kendisine ulaştığımız Ergin Ataman, "Türk sporunun artık; hangi takım taraftarı olursa olsun edep ve adaptan yoksun, spor kültürü olmayan, sahaları ve salonları kirleten kişilerden temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Ataman ayrıca, "Yeri geldiğinde kendi taraftarıma dahi bu konuda tepki vermiş biri olarak spor kamuoyunun daha hassas olmasını ve sporun güzellikleriyle, sahadaki mücadeleyle konuşulması gerektiğini ve yönetimlerin bu konuda önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Twitter'daki açıklamam da bu manadadır" şeklinde konuştu.

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Ergin Ataman, maçın ardından basın toplantısında bu açıklamayı yapmıştı...

"Fenerbahçe'yi tebrik ederim"Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ataman, "İkinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum ama Fenerbahçe bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Euroleague'de 6 maç daha var. Bir sonraki Barcelona maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz" dedi.
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