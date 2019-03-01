Ergin Ataman: Salonları kirleten kişilerden...
EuroLeague'in 24. haftasında dün akşam Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırladığı maçı 84-66'lık skorla kazandı. Bugün ise Twitter'dan EuroLeague yönetimine soruşturma çağrısında bulunan Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Spor Arena'ya özel açıklamalar da yaptı.
Fatih Sabovic / Spor Arena
Fenerbahçe Beko karşılaşmasında bazı taraftarların kendisine hakarette bulunduğunu belirten Anadolu Efes Koçu Ataman, Twitter'da, "Dün akşam oynanan EuroLeague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışların sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta EuroLeague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"YÖNETİMLER ÖNLEM ALMALI"
Bu tweet'in ardından kendisine ulaştığımız Ergin Ataman, "Türk sporunun artık; hangi takım taraftarı olursa olsun edep ve adaptan yoksun, spor kültürü olmayan, sahaları ve salonları kirleten kişilerden temizlenmesi gerekiyor" dedi.
Ataman ayrıca, "Yeri geldiğinde kendi taraftarıma dahi bu konuda tepki vermiş biri olarak spor kamuoyunun daha hassas olmasını ve sporun güzellikleriyle, sahadaki mücadeleyle konuşulması gerektiğini ve yönetimlerin bu konuda önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Twitter'daki açıklamam da bu manadadır" şeklinde konuştu.
Ergin Ataman, maçın ardından basın toplantısında bu açıklamayı yapmıştı...
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