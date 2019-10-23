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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
23.10.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Ergin Ataman Real Madrid açıklaması

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Ergin Ataman Real Madrid açıklaması

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında maç boyu yüksek enerji ve tempoyla oynamaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman, yarın İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, Real Madrid'in çok tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Real Madrid'de Facundo Campazzo ve Sergio Llull oyun temposunu iyi kontrol ediyor. Jaycee Carroll, Rudy Fernandez gibi skorer oyuncuları ve Anthony Randolph ile Walter Tavares gibi önemli pota altı oyuncuları var. Maç boyunca yüksek savunma enerjisine sahip olmamız ve tempolu oynamamız gerekiyor."

Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Rodrigue Beaubois ise Real Madrid'le zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını anlatarak, "Çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz ama biz de evimizde, seyircimizin önünde oynayacağız. Kazanmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Seyircimiz bize her zamanki gibi müthiş bir destek verecektir. Bu önemli maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Ergin Ataman Real Madrid açıklaması

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