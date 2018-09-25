Ergin Ataman: "Öncelikli hedefimiz THY Avrupa Ligi"

Lacivert-beyazlı ekibin tecrübeli başantrenörü Ataman, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen medya gününde Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını cevapladı.

Geçen sezonun sona ermesinin ardından ciddi bir çalışma yaptıklarını belirten 52 yaşındaki başantrenör, "Yönetimin büyük fedakarlıklarıyla bütçemizi yüzde 25 artırarak, THY Avrupa Ligi'nde daha rekabetçi olacak ve yukarıyı hedefleyecek bir takım kurduk. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Anadolu Efes'in sezon başladığında hem lige hem de THY Avrupa Ligi'ne hazır olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde THY Avrupa Ligi deneyimi yüksek oyuncular üzerinde yoğunlaştıklarını aktaran Ataman, "Yeni transferler takıma çabuk adapte oldu. Karışık bir sistemimiz yok. Daha basit basketbol oynuyoruz. Çok uzun bir uyum süreci olacağını düşünmüyorum. Shane Larkin de takıma adapte olduktan sonra istediğimiz basketbolu oynayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2008-2009 sezonundan bu yana şampiyonluk hasreti çeken Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Uzun yıllardır beklenen lig şampiyonluğu gelecek mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Adım adım bakmamız lazım. Bu sezon öncelikli hedefimiz THY Avrupa Ligi. Anadolu Efes'i, THY Avrupa Ligi'nde basketbolseverlerin alışkın olduğu seviyeye tekrar getirmek istiyoruz. Avrupa Ligi'nde temel hedefimiz normal sezon sonunda play-off'lara kalmak. Ancak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi de önemli. Türkiye'de en fazla kupa ve şampiyonluk kazanan takımların başında geliyoruz. Anadolu Efes'i ligde de final oynayan ve şampiyonluk kovalayan bir takım haline getirmeye çalışacağız."



"Hayallerimizde Dörtlü Final var"



Ergin Ataman, lacivert-beyazlı ekibe THY Avrupa Ligi'nde yeniden Dörtlü Final oynatmayı çok istediğini aktardı.

Güçlü bir kadro kurduklarını ama THY Avrupa Ligi'nde çok iyi 15 takımla karşılaşacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Hayallerimizde en yukarılarda Dörtlü Final var ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bizim gibi 11-12 takım, şampiyonluğa aday. Zorlu bir mücadeleye girişeceğiz ama her takım kadar biz de kendimize inanıyoruz. Anadolu Efes en son 2000'de Dörtlü Final oynadı. Dörtlü Final'e yeniden gelmeyi çok istiyoruz. Yeniden oralarda olabilirsek bu bizim için muhteşem olur. Ancak adım adım ilerlememiz lazım. Öncelikli hedefimiz play-off'lar olacak." şeklinde görüş belirtti.



"Cumhurbaşkanlığı Kupası, anlamlı bir kupa"



Son lig şampiyonu Fenerbahçe ile 3 Ekim'de Ankara'da yapacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hakkında da değerlendirmede bulunan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Kupası, anlamlı bir kupa. Türkiye'nin en üst mertebesine adanmış bir kupa. Tüm ciddiyetimizle bu maça hazırlanacağız. Karşımızda iskeletini korumuş ve son 4 sezonda aynı başantrenörle Dörtlü Final oynamış güçlü bir takım olacak. Fenerbahçe ile Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı oynamak kolay değil. Biz de bu sezon iyi bir kadro kurduk. Bizim için iyi bir test olacak. Önemli bir maç bizi bekliyor."



"En az 1 Türk oyuncu sürekli sahada olmalı"



Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5'e düşürülen yabancı oyuncu sayısı ile ilgili kararı yeterli bulmadığını belirtti.

Değişikliğin verimli olacağını düşünmediğini vurgulayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"En az 1 Türk oyuncunun sürekli sahada olacağı bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu oyuncunun devşirme kuralından faydalanılmayan biri olması milli takıma katkı sağlayabilir. Yeni kuralla yine birçok takım sahada 5 yabancı oyuncuya 35-37 dakika süre verebilir ve bu da Türkleri sadece yabancıları dinlendiren oyuncu pozisyonuna dönüştürebilir. Sadece yabancı sayısı 6'dan 5'e indi. Biraz popülist bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Türkiye Basketbol Federasyonunun genç oyuncuları koruyacak ve daha fazla rol almasını sağlayacak modeller üretmesi gerekiyor. Bu konuda oldukça eksik kaldığımızı görüyorum. Bu, milli takıma da yansıyor. NBA'de forma giyen oyuncular olmadığında sıkıntı çekiyoruz. Buna formül bulmamız gerekiyor. Önemli olan, milli takımda sorumluluk sahibi oyuncu yetiştirebilmek. Bu kurallar yüzünden milli takımdaki birçok oyuncunun kendi takımında sorumluluk alamadığını görüyoruz. Bu kuralın yeterli olmadığını düşünüyorum."

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü yaptığı dönemde yabancı oyuncu kuralıyla ilgili fikirlerini belirttiğinin altını çizen Ataman, "Üst düzey Türk oyuncular belli bir yaşa geldiğinde tercihlerini NBA'den yana kullanıyor. Bu konuda en fazla sıkıntıyı Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ı NBA'e kaptıran Anadolu Efes yaşadı. Böyle olunca seni Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e taşıyacak Türk oyuncu bulmak zor oluyor. Dörtlü Final oynayan takımların o maçlarda Türk oyuncu kullanmadığını görebiliyoruz. Bu üzücü ama dünyada kulüpler düzeyinde global sporun geldiği nokta maalesef. Ayak uydurmak zorundayız. Bu konuda takımları da eleştirmiyorum. Kadroda ille de 7 Türk oyuncu bulunmasının bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Böyle olunca bazı Türk oyuncuların kadroyu tamamlamak için oturduğunu görüyoruz. Kadroda 8 yabancı bile olabilir ama sahada oynayan en az 1 Türk oyuncu olmalı." ifadelerini kullandı.



"Dolu salonda oynamak 10 sayı getirir"



Ergin Ataman, bu sezon oynayacakları iyi basketbolla taraftarların salona gelmesini beklediğini kaydetti.

Lacivert-beyazlı takımın iç saha maçlarını yaptığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun bulunduğu Bakırköy'ün, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olduğuna dikkati çeken Ataman, "Bu takımın oynayacağı iyi basketbolla taraftarların salona gelmesini bekliyorum. Eskiden böyleydi. En azından THY Avrupa Ligi maçlarında ciddi bir seyirci gelmesini bekliyorum. Bu durum oyuncuların performansına direkt etki ediyor. Dolu bir salonda oynamak 10 sayı getirir. Bunu hep söylüyorum. Biz de bunu bir şekilde oluşturmak zorundayız. Tabii burada en önemli görev takıma düşüyor. İyi sonuçlar aldıkça eski taraftar gücüne ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Milli takımın Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyorum"



Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacağını düşündüğünü söyledi.

Avrupa Elemeleri'nde ikinci tura Karadağ ve Slovenya galibiyetleriyle başlayan ay-yıldızlıların önemli bir avantaj elde ettiğini belirten Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Ay-yıldızlıları aldığı bu galibiyetlerden dolayı tebrik ediyorum. Birçok Avrupa ülkesinin aksine NBA'de oynayan oyuncuları milli takıma getirdiği için federasyonu da kutluyorum. Wilbekin'in devşirilmesi de önemliydi. Bundan sonra eleme maçlarında büyük bir aksilik olmaması halinde milli takımın Dünya Kupası'na katılacağını düşünüyorum. Milli takımın yeni oluşan ilk 5'inin (Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Semih Erden ya da Sertaç Şanlı ve Scottie Wilbekin) Dünya Kupası'nda önemli işler yapacağına inanıyorum."

İspanya'nın Tenerife kentinde devam eden 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı hakkında da görüşlerini aktaran Ergin Ataman, "Milli takımın başında çok uzun süre beraber çalıştığım Ekrem Memnun var. Turnuvaya iddialı gittiler. Bu şampiyonayı ilk 5-6 içinde tamamlayacağımızı hatta madalya bile alabileceğimizi düşünüyorum. Milli takıma başarılar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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