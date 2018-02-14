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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol HaberleriErgin Ataman: Obradovic konusu kapanmıştır
Basketbol Ergin Ataman: Obradovic konusu kapanmıştır
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Basketbol
14.02.2018 - 22:48, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: Obradovic konusu kapanmıştır

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımının galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, son ana kadar oyun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu söyledi.

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş’u 83-80’lik sonuçla mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ataman, keyifli bir mücadele olduğunu ifade ederek, “Adına yakışan bir şekilde müthiş mücadele oldu. İzleyenler de keyif aldılar. Üst düzey basketbol oynandı. Kendi takımım adına da mutluyum. Sadece mücadele değil basketbol olarak son ana kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Fenerbahçe çok kaliteli bir kadro. Zaman zaman farkı erittiler ama biz tekrar ivmelendik. McCollum, Doğuş ve Dragic gibi faul problemine girmemize rağmen maçı kazandık. Soyunma odasında oyuncularıma üç şey söyledim. Oyuncularımı tebrik ettim, iyi basketbol oynadıkları için tebrik ettim ve onurlu birer insan oldukları için onları tebrik ettim. Fenerbahçe’yi de bizi bu kadar motive ettikleri için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Tecrübeli başantrenör, Obradovic ile arasında geçen gerginlik ile alakalı olarak, “Soyunma odası bizim mahremimizdir. Obradovic, bu olay kapandı diye kendisi de söyledi ben de söylüyorum bu olay kapandı. Magazinsel şeyleri bırakalım Anadolu Efes’in oynadığı iyi basketbola ve Avrupa’nın en iyilerinden birine karşı oynadığı basketbolu ön plana çıkartalım” açıklamasını yaptı.

Dunston: “Takım halinde oynadık”

Anadolu Efes’te forma giyen ve mücadelede 40 dakika boyunca süre alan Bryant Dunston ise, “Bugün oynanan maç Fenerbahçe ile en son oynadığımız maç gibi değildi. Böyle oynanmaması da gerekiyordu. Fiziksel olarak enerjimizi ortaya koyduk. Bence takım olarak geçen maçta kaybetmemiz bizi utandırdı. Bu yüzden bu maça kararlı bir şekilde çıktık. Takım halinde oynadık” diye konuştu.

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