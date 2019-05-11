Ergin Ataman: "Normal sezonu lider bitirmek..."
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Afyon Belediyespor'u deplasmanda 105-74 yendikleri maçın ardından açıklamada bulundu.
Aldıkları sonuçla ligde normal sezonu lider tamamladıklarını ve bir hedeflerine daha ulaştıklarını aktaran Ergin Ataman, şöyle konuştu:
"Bunun play-off'larda önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Afyon Belediyespor'u da kutluyorum. Sıkıntılara rağmen ligde kalmayı başardılar. Ümit ediyorum önümüzdeki sene daha planlı olurlar. Afyonkarahisar'da güzel bir taraftar var. Bundan biz de mutlu olduk. Afyonluların basketbolu sevdiğini gördük. Afyonkarahisar Belediyesi'nin bu önemli sosyal hizmeti sürdürmesini temenni ediyorum."
Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko ile yapacakları yarı final müsabakasıyla ilgili ise, "Yarından itibaren Dörtlü Final'e hazırlanmaya başlayacağız. Dünyanın en önemli spor organizasyonunda iki Türk takımının final için mücadele verecek olması, Türk sporu ve basketbolu adına çok önemli. İnşallah sonunda hak eden final oynayacak. İnşallah o kupa Türkiye'ye getirilir." ifadelerini kullandı.
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