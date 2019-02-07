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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
07.02.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: "Net bir galibiyet aldık"

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Ergin Ataman: "Net bir galibiyet aldık"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: "Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık" - Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia: "Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik"

THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'yı 93-74 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda savunma stratejisini değiştirerek net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça çok iyi başladıklarını belirterek "Mücadeleye hazırlandığımız gibi agresif ve tempolu başladık. Hızlı hücumlardan sayılar bulduk. İkinci çeyreğin başında hızlı hücum şansları kaçırdık. Savunma ritmimiz bozuldu. Beş dakika boyunca tempomuzu kaybettik." ifadelerini kullandı.

Ataman, rakibi oyun düzenlerinin dışına çıkarmayı başardıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlk yarıda kendi uzun oyuncularımızı boyalı alandan dışarı çok çıkarmamayı planlamıştık. Gran Canaria'da Hannah ve Eriksson böyle olunca kolay sayılar buldu. İkinci yarıda savunma stratejimizi değiştirdik. Yeniden tempoyu bulduk ve bunun sonucunda THY Avrupa Ligi'ndeki gerçek şut yüzdemizi bulduk. Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık."

- Garcia: "İkinci periyotta iyi oynadık"

Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia, savunmada yapılan hatalar sonucunda maçı kaybettiklerini ifade etti.

Anadolu Efes'e çok sayıda boş atış şansı verdiklerini aktaran Garcia, "İlk periyodun sonunda ve ikinci periyotta iyi oynadık. Ancak bunu sürdüremedik. İkinci yarıda onların bize iyi reaksiyon vereceğini tahmin ettik. Buna karşılık bizim verdiğimiz reaksiyon onlarınki kadar iyi olmadı. Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

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