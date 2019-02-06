Ergin Ataman: "Mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriErgin Ataman: "Mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz"
GeriBasketbol Ergin Ataman: "Mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
06.02.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: "Mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ergin Ataman: "Mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria ile İstanbul'da oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakada Herbalife Gran Canaria karşısında zorlandıklarını dile getirerek, "Şimdi kendi sahamızda mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Normal sezonun son maçları büyük mücadelelere sahne oluyor. Bizim, hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için mutlaka puanlar almamız gerekiyor. Herbalife Gran Canaria, tehlikeli bir takım. Seyircimizin de her maçta olduğu gibi vereceği motivasyonla tempolu basketbol oynayıp, galibiyet sayımızı 14'e çıkarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Efesli basketbolcu James Anderson ise zorlu bir mücadele olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Sıralamada ilk dört takım arasındaki yerimizi korumamız için oynayacağımız en önemli maç olacak. Ev sahibi olma avantajımızı kullanmalıyız çünkü sezonun kalan kısmı da zor geçecek."


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akhisarspor-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu

NBA All Star 2019 ne zaman oynanacak?

Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybetti

Anadolu Efes'in konuğu Herbalife Gran Canaria