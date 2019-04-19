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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
19.04.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

Ergin Ataman müjdeli haberi verdi

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Ergin Ataman müjdeli haberi verdi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'ya 74-72 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ev sahibi avantajını kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, serinin 1-1'e geldiğini hatırlatarak, "İlk yarıda kendi oyunumuzla, tempomuzla oynayamadık. Barcelona Lassa, Tomic ve Singleton'la içeriden sayılar buldu. Bunun sonucunda normal oyunumuz olan hızlı hücumu gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

Ataman, üçüncü çeyrekte oyunu kontrol ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yanılmıyorsam 6-7 sayı da avantaj sağladık. Ancak bu dakikalarda yorulmuştuk. Bugün maçta iki uzunla oynamak istemedim. Çünkü Singleton ve Smits sayılar buluyordu. Ayrıca Hanga'nın normal sezonda yüzde 27, bugün ise daha yüksek bir yüzdeyle oynaması bizim için sürpriz oldu. Maçta 5'te 3 dış atış isabetiyle oynadı. Sondaki atışları da kaçırdık. Sonuç olarak ev sahibi avantajını kaybettik. Ancak durum 1-1. Burada onlar bizi yendi. Biz de orada onları yenmek için sahaya çıkacağız."

Ergin Ataman, sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Brock Motum'un ise deplasmandaki karşılaşmalarda oynayabileceğini belirtti.

Pesic: "İyi performans gösterip, kendimizi kanıtladık"

Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic, savunmada iyi oynayarak karşılaşmadan galip ayrıldıklarını aktardı.
İlk maçta iyi oynayamadıklarını söyleyen Pesic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bu sadece bir maç kazanmak değildi. Bu maç iyi performans gösterip, kendimizi kanıtladık. Bu atmosferde, topu elinde iyi tutan bir ekibe karşı savunmada oldukça kararlıydık. Kendi oyunumuza, kurallarımıza saygı duyduk. Anadolu Efes'in ceza şutlarına izin vermedik. Seride durumu 1-1'e getirdik." şeklinde konuştu.
Svetislav Pesic, serinin üçüncü maçına hazırlanmak için yeterli sürelerinin olduğunu belirterek, "Play-off'larda fiziksel ve duygusal açıdan kendinizi kontrol etmelisiniz. Kendini kontrol eden takım, kazanmaya daha yakın. Basketbol sadece elle oynanan bir oyun değil. Kendimizi fiziksel olarak kontrol edemeseydik, kazanamazdık. Maçın son bölümünde güzel bir performans gösterdik." açıklamasında bulundu.

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