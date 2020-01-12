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Basketbol
Haber Giriş: 12.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Ergin Ataman: 'Maçı kazandırmak için kendimi atttırdım'

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Ergin Ataman: 'Maçı kazandırmak için kendimi atttırdım'

Barcelona maçının son çeyreğinde iki teknik faulle oyun dışı kalan Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, bilerek atıldığını söyledi.

THY Euroleague’de önceki gün Barcelona’yı 86-82 yenen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın 4. çeyreğinde üst üste iki teknik faul alarak oyun dışı kalmıştı.

Bu olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, “Son çeyrekte oyuncularımız mental olarak düşüş yaşadı. Ben de bu sırada üst üste iki teknik faul aldım ama bir şeyleri değiştirmek için almak zorundaydım. Takım da geri adım atmadı. Müthiş bir galibiyet aldık” diye konuştu.

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