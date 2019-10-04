Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriErgin Ataman: Hiçbir şey üretemedik
GeriBasketbol Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
04.10.2019 - 23:20, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Kötü bir basketbol oynadık. İlk yarı ofansif anlamda hiç bir şey üretemedik. Hanga ile Micic'e iyi savunma yaptılar. İkili oyunlarımızı iyi savundular. İlk yarı iyi bir basketbol oynamadık. 2'nci yarı Micic, toparlandı. Oyuna geri dönmek için bir çok şansımız oluştu ama bir çok basit atışı kaçırdık. 20'ye yakın boş atış kaçırdık. Ritmimizi maç boyunca yakalayamadık. Evimizde 64 sayıda kaldığımızı hiç hatırlamıyorum" dedi.

Turkish Airlines EuroLeague ilk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Barcelona'ya 74-64 mağlup olurken, başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok fazla basit atış kaçırdıklarını vurgulayan Ataman, "Shane Larkin'in durumu hakkında şu an hiç bir söylemem mümkün değil. Simon, Maç sırasında verilmemesi gereken bir tepki verdi. Kulübümüzün kuralları dahilinde ona bir yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

SVETISLAV PESİC: EFES KARŞISINDA İSTEDİKLERİMİZİ BAŞARDIK
Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic ise, "Bugün Efes karşısında yapmak istediklerimizi başardık. Efes'in hızlı hücumlarına ve ekstra paslarına engel olduk. İlk yirmi dakikada müsait bir çok pozisyon yakaladık. 3'üncü çeyreğin başlamasıyla sıkıntıya düştük. Micic, ritmini yakaladı. Takımım bu duruma çok iyi reaksiyon gösterdi. Ribauntları kontrol ettik. 44 ribaund aldık. Savunma ribaundları bizim için önemliydi. Hızlı hücuma çıkmamıza ve iyi fırsatlar yakalamamıza yardımcı oldu. Efes'i de mücadelesinden dolayı tebrik ederim" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ergin Ataman: Hiçbir şey üretemedik
Geceye Altay Bayındır damgası: Bu sezon...
Ersun Yanal döneminde bir ilk!
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dünya rekoru