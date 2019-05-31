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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.05.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: Hakemler mi haklı, biz mi hata yaptık anlayamadım

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Ergin Ataman: Hakemler mi haklı, biz mi hata yaptık anlayamadım

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray maçı sonrası konuştu...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, mücadeleye iyi başladıklarını belirterek, "Rakibin baskılı savunmasıyla kontrolü kaybettik. İlk yarıda dört oyuncumuz 3 faule ulaştı. Bunda hakemler mi haklı yoksa biz mi hata yaptık anlayamadım. İkinci yarı rotasyonu iyi yaptık. Maçı beş faul almadan tamamladık. Beaubois ve Simon önemli katkı verdi. Galatasaray iyi mücadele eden bir ekip. Seri zor geçecek." diye konuştu.

- Erdoğan: "Savaşmaktan hiç geri adım atmadık"

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, karşılaşmanın sonucunu küçük detayların belirlediğini aktardı.

Sözlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küçük detayların sonucu belirlediği bir maç oldu. Baktığımız zaman iki sayılık atışlardaki yüzdemiz inanılmaz derecede kötü. Dolayısıyla böyle takımları yenmek istiyorsanız, yüzdeniz daha yüksek olmalı. Maçın kaybedilmesinde önemli bir anahtar. Bu aslında sezonun da özeti; tecrübe. Sezon boyu bu tür atışların kıymetini bilen bir basketbol sergileyemedik. Önemli anlardaki atış tercihleri maçın kaybına etki etti."

Serinin ikinci maçına hazırlanacaklarını aktaran Ertuğrul Erdoğan, "Rakibimiz hangi yabancı oyuncularını oynatacak bunu bilmiyoruz. Ancak bize göre biraz daha diri bir ekip olacak karşımızda. Savaşmaktan hiç geri adım atmadık. Umarım seriyi 1-1'e getiririz." ifadelerini kullandı.

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