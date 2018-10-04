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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
04.10.2018 - 01:39, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: Hak ettiğimiz kupayı aldık

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Ergin Ataman: Hak ettiğimiz kupayı aldık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bizim için zor bir maç oldu ama hak ettiğimiz kupayı aldık" dedi.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Kupa töreni sonrası basın açıklamasında bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zor bir maç olduğunu ancak ikinci yarıda çok iyi savunma yaptıklarını kaydetti. Sportmenlik dışı bir faul yaptıklarını ifade eden Ataman, "Bir anda maçı kazanmanın vermiş olduğu heyecan ters tepiyor ama sonuçta kazandık kupayı. Sezona kupayla başladık, bu bize moral verecek sezon için. Fenerbahçe son saniyede uzatmaya da sokabilirdi ama atamadı. Hak ettiğimiz kupayı aldık" şeklinde konuştu.

Sertaç Şanlı: "İnşallah bu mücadelemizi sezona yayarız ve iki kupa daha alırız"

Anadolu Efes'li oyuncu Sertaç Şanlı ise "Fenerbahçe'ye karşı galip gelmek her zaman önemli" diyerek Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu ifade etti. Bu anlamda farkı 10 sayıya kadar çıkarttıklarında dahi Fenerbahçe'nin basit hataları iyi değerlendirdiğini kaydetti. Şanlı, "Mutluyuz, inşallah bu mücadelemizi sezona yayarız ve iki kupa daha alırız" temennisinde bulundu.

Hidayet Türkoğlu'ndan tebrik

Maçı izleyen Türkiye Basketbol Fedeasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Anadolu Efes'i tebrik etti. Türkoğlu, "Basketbolumuzun en anlamlı kupası. Federasyon olarak 34'üncüsünü yapıyoruz. Süper Lig'de böylelikle hayırlısıyla başladı, antrenörlerimize, sporcularımıza hayırlı olmasını ve güzel geçmesini diliyorum. Gerek salonlara gelecek gerekse televizyonları başında destekleyecek tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Salonlarımız taraftarların gelmesi ile daha keyifli olacak. Bütün yıl boyunca sahip çıkacak tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. Bizi Avrupa'da temsil edecek tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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