Ergin Ataman: Galatasaray'a karşı oynamak benim için zordu

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman zor bir maç olacağını beklediklerini belirterek, "Galatasaray kapasiteli bir takım. Tecrübeli Türk oyuncuları var. Ama sezon başından beri şanssızlıkları, ufak detaylarla maçlar kaybediyorlar. Mahmuti gibi kariyerli ve disiplinli bir hocanın takımın başına gelmesiyle Galatasaray'ın reaksiyon göstereceğini biliyorduk. 3'üncü periyotta kendi oyunumuzu oynadık ve rakibin direncini kırdık. Galatasaray geri adım atmadı. Eskiden Galatasaray geri adım atıyodu, bugün atmadı" diye konuştu.



Bugün kısalardan beklediği performansı alamadığını söyleyen Ataman, "Bugün kısalarımız çok kötü oynadı. McCollum, Simon ve Douglas yüzdesiz oynadı ama uzunlarımız iyi skor üretti. Takım savunmasını iyi yaptık ve değerli bir galibiyet aldık. Benim için kolay bir maç değildi. 5 yıllık Galatasaray kariyerimin ardından ilk kez onlara rakip olmak kolay değildi. Eminim Oktay için de kolay değildi. 2 gün önce takımın başına geçti ve bir derbiye çıktı. Güzel bir maç oldu, umarım izleyenler de keyif almıştır" diyerek sözlerini noktaladı.



Anadolu Efesli Birkan Batuk ise "Zor bir maç oynadık. Galatasaray'ın koçunun değişmesi bizim işimizi de zorlaştırdı. Türkiye Kupası'na katılmak için önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Farkı açsak da, Galatasaray hatalarımızla geri gelmeyi başardı. Maç sonunda iyi savunma yaparak galibiyeti aldık. Umarım önümüzdeki maçlarda da iyi sonuçlar alırız" dedi.