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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
15.05.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: "Final-Four'a hazırız!"

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THY Euroleague’de Final Four’a kalan Anadolu Efes, bugün İspanya’ya hareket etti.

Anadolu Efes kafilesi, İstanbul Havalimanı’ndan saat 11.00’da hareket eden özel bir uçakla organizasyonun düzenleneceği Vitoria-Gasteiz şehrine gitti.

Yolculuk öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takım olarak iyi durumda bulunduklarını ve Final Four’a hazır olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE’Yİ İKİ TÜRK TAKIMIN TEMSİL ETMESİ ÇOK GÜZEL"

Ataman, "İstanbul’daki hazırlıkları tamamladık ve şimdi Final Four’a gidiyoruz. Orada da bugün ve yarın antrenmanımız var. İyi tanıdığımız bir takım. Onlar da bizi iyi tanıyor. Tabii ki zor bir maç olacağı kesin. Sonuçta orada olmak çok güzel. Böyle bir organizasyonda Türkiye’yi iki Türk takımın temsil etmesi çok güzel. Rakibimiz Fenerbahçe Beko’ya da büyük saygı duyuyoruz" dedi.

Fenerbahçe Beko, Final Four için İspanyada
Fenerbahçe Beko, Final Four için İspanya'da

"KAZANAN TÜRK BASKETBOLU OLACAK"

Kaptan Doğuş Balbay ise iki Türk takımının Final Four’da mücadele edecek olmasının Türk basketbolu için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkemiz için çok büyük bir reklam olacağını düşünüyorum. Çünkü tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyon bu. Orada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe karşılaşmasına çok iyi hazırlandık. Tanıdığımız bir ekip. Kağıt üzerinde onlar favori gözükse de bizler çok daha aç ve istekli olacağız. Güzel bir karşılaşma olacak ancak sonunda kazanan Türk basketbolu olacak."

Ergin Ataman: Final-Foura hazırız

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Ergin Ataman: Final-Foura hazırız

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