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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
12.05.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: "Euroleague'i kazanmak için her şeyi yapacağız"

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Ergin Ataman: "Euroleague'i kazanmak için her şeyi yapacağız"

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sahip olmadığı tek kupanın THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupası olduğunu ve onu kazanmak için her şeyi yapacağını söyledi. 

THY Avrupa Ligi'nde takımını Dörtlü Final'e taşıyan başantrenör Ergin Ataman, organizasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu. 

Türkiye'de farklı takımlarla şampiyonluklar elde edip, uluslararası arenada Galatasaray'la ULEB Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş'la FIBA EuroChallenge Kupası'nı ve Siena'yla Saporta Kupası'nı kazandığını hatırlatan Ataman, "Evimde olmayan tek kupa, Avrupa Ligi kupası. Bu yıl sadece iki maç uzaktayız. Taktik, teknik ve psikolojik olarak her şeyi bu hedefe ulaşmak için deneyeceğim. Bu heyecan verici." ifadelerini kullandı. 

Takımı geçen sezonun ortasında aldığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, bu sezon başında 10 yeni oyuncuyla takımı yenilediklerini belirtti. 
Dörtlü Final'e çıkmayı hak ettiklerini dile getiren Ataman, "Sezon başında hedefimiz tabii ki de Dörtlü Final'de oynamak değildi. Geçen yıldan kalan havayı değiştirmek istedik ve play-off'a ulaştık. Sezon başladıktan sonra takım çok iyi oynamaya başladı. Dörtlü Final'e çıkmak benim için bu yüzden sürpriz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

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Ataman, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile yapacakları maça değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Fenerbahçe Beko'ya karşı oynamak bir açıdan kötü. Çünkü normal sezonu birinci sırada bitirdiler. Hem oyun olarak üst seviyedeler hem de antrenör kadrosunda mükemmel bir kaliteye sahipler. Ancak diğer taraftan bakarsanız, bize karşı kaybettikleri maç sayısı diğer Avrupa takımlarına kaybettiklerinden fazla. Bu sezon 6 maç oynadık ve 3'ünü biz kazandık."

Ataman, Anadolu Efes'in medya gönünde Final Four ile ilgili bu açıklamaları yapmıştı...

"Kazanan Türk basketbolu olacak"THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı Dörtlü Final'e taşıyan başantrenör Ergin Ataman, geçmiş sezonlarda Avrupa'da başarılar elde eden lacivert-beyazlı takımın geri döndüğünü söyledi. Ataman Fenerbahçe Beko ve final içinse iddialı açıklamalar yaptı...
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Ergin Ataman: Euroleaguei kazanmak için her şeyi yapacağız

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