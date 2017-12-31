Ergin Ataman: Darüşşafaka'dan daha iyi oynadık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, takımının savunma anlayışının geliştirdiğini belirterek, "Bugün yine ikinci yarı çok iyi savunma yaptık ve savunma kaynaklı sayılar bulduk. Hücumda dış atışlarda 3 numaradan sayı bulamadık. Motum'u 3 numaraya çektim ve sayılar kazandık. Son bölümde Darüşşafaka'dan daha iyi oynadık ve galip geldik." dedi.

Anadolu Efes'in yeni transferi Toney Douglas'ın salı günü takıma katılacağını aktaran Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Douglas, her şey yolunda giderse Panathinaikos Superfoods karşılaşmasına yetişecek. Yeni bir transfer daha bakıyoruz. İlerleyen dönemlerde sistemimize uygun 3 veya 4 numara oynayan bir oyuncu bulursak transfer etmeyi düşünüyoruz."

Anadolu Efes forması giyen Brock Motum ise karşılaşmanın zor geçtiğini anlatarak, "Darüşşafaka'nın çok skorer oyuncuları var. İlk yarıda savunmamız iyi değildi ama ikinci yarıda savunmayı sertleştirdik ve hücumda bunun karşılığını aldık." diye konuştu.

- Darüşşafaka cephesi

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Anadolu Efes'i tebrik eden Blatt, "İki taraf açısından da sert geçen bir maçtı. Ufak detaylar sonucu belirledi. Açıkçası kazanabilmek için iyi oynadık ancak iyi şut yüzdesi yakalayamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Darüşşafaka'nın basketbolcusu Emircan Koşut ise iyi mücadele etmelerine rağmen maçı kaybettiklerini dile getirdi.