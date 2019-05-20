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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
20.05.2019 - 00:23, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: "Buradaki terbiyesizlere teessüf ediyorum"

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Ergin Ataman: "Buradaki terbiyesizlere teessüf ediyorum"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA ile karşılaştıkları final maçının ardından konuştu.

Maçın ardından yaptığı konuşmada, kupayı Türkiye'ye getiremedikleri için üzgün olduklarını belirten Ataman, "Kulübümle, oyuncularımla gurur duyuyorum. Ülkemize, taraftarlarımıza müthiş bir heyecan yaşattılar. Maalesef 19 Mayıs'ta kupayı ülkemize getiremedik. CSKA yıldızlardan kurulu bir takım. Çok iyi dış şut yüzdesiyle oynadılar. Çok mücadele ettik ama o üçlükler bizim moralimizi bozarken biz de normal atışlarımızı sokamadık. Buna rağmen son ana kadar oyunun içindeydik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. CSKA Moskova'yı da EuroLeague şampiyonu oldukları için kutluyorum. Önümüzdeki sezon bu takımın neredeyse tamamı devam edecek. Yönetimimiz büyük fedakârlıklarla hiçbir oyuncumuzun gitmesine izin vermeyecek. Anadolu Efes Kulübü, her kulüp kadar büyük bir kulüp. Bizim isteğimiz dışında hiçbir oyuncu gitmeyecek. Bu yılın finalisti olarak yeniden buralara gelip şampiyon olmaya çalışacağız. Bize destek olan özellikle Türkiye'de holiganlıktan uzak bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki terbiyesizlere de teessüf ediyorum." diye konuştu.

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