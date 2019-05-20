Ergin Ataman: "Buradaki terbiyesizlere teessüf ediyorum"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA ile karşılaştıkları final maçının ardından konuştu.
Maçın ardından yaptığı konuşmada, kupayı Türkiye'ye getiremedikleri için üzgün olduklarını belirten Ataman, "Kulübümle, oyuncularımla gurur duyuyorum. Ülkemize, taraftarlarımıza müthiş bir heyecan yaşattılar. Maalesef 19 Mayıs'ta kupayı ülkemize getiremedik. CSKA yıldızlardan kurulu bir takım. Çok iyi dış şut yüzdesiyle oynadılar. Çok mücadele ettik ama o üçlükler bizim moralimizi bozarken biz de normal atışlarımızı sokamadık. Buna rağmen son ana kadar oyunun içindeydik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. CSKA Moskova'yı da EuroLeague şampiyonu oldukları için kutluyorum. Önümüzdeki sezon bu takımın neredeyse tamamı devam edecek. Yönetimimiz büyük fedakârlıklarla hiçbir oyuncumuzun gitmesine izin vermeyecek. Anadolu Efes Kulübü, her kulüp kadar büyük bir kulüp. Bizim isteğimiz dışında hiçbir oyuncu gitmeyecek. Bu yılın finalisti olarak yeniden buralara gelip şampiyon olmaya çalışacağız. Bize destek olan özellikle Türkiye'de holiganlıktan uzak bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki terbiyesizlere de teessüf ediyorum." diye konuştu.
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