Ergin Ataman: Bu kupa sadece başlangıç
PTT Türkiye Kupası finalinde TOFAŞ’ı 78-61 ile geçip şampiyon olan Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Hürriyet’e özel açıklamalar yaptı.
Ataman’ın sözlerinden satır başları:
Yeniden Anadolu Efes’i mücadeleci takım hüviyetine büründürmek istiyorum. Türkiye Kupası önemli ama Anadolu Efes’te tek hedefin Türkiye Kupası olması mümkün değil. Anadolu Efes’in en büyük hedefi Avrupa’dır.
Bu sezon, Avrupa ayağı benim olmadığım dönemde bu şekilde geçti. Ama önümüzdeki sezon gerekli takviyeleri yaparak, EuroLeague’de yeniden Final Four kovalayan bir Anadolu Efes yaratmak hedefimiz. Ligde ise finale çıkıp şampiyon olmaya çalışacağız
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