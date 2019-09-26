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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
26.09.2019 - 22:13, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz

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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz. En son kupayla bırakmıştık haziran ayında ve yine kupayla başlıyoruz. İnşallah sezon, geçen sezon olduğu gibi iyi bir şekilde gelişir." dedi.


Ataman, Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kontrollü başladıklarını söyledi.
Sezon başı olmasına rağmen kendileri için iyi bir maç olduğunu dile getiren Ataman, şöyle konuştu:

"İlk yarı başa baş geçti ama sonunda istediğimizi yapıyorduk. Hücumda istediğimiz atışları genelde bulduk. İkinci yarı ise oyunumuzu, savunmamızı sertleştirdik. Hücumda oyuncularım akıllı, bireysel ve faydalı oynadı. Hep doğru atışları bulduk. Gerektiğinde pota altı, gerektiğinde de dış atışlarla sonuca gittik ve özellikle üçüncü çeyrekte ciddi bir hakimiyet elde ettik. Sonunda 16 sayıya kadar farkı çıkardık.
Son periyotta biraz bocaladık. Fenerbahçe özellikle 5 kısaya döndükten sonra eşleşme sorunu yaşadık savunmada. O orada rakip bulduğu üçlüklerle yaklaştı bize ama sonunda yine Simon ve Micic'in akıllı oyunlarıyla galip gelmesini bildik. Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz. En son kupayla bırakmıştık haziran ayında ve yine kupayla başlıyoruz. İnşallah sezon, geçen sezon olduğu gibi iyi bir şekilde gelişir."

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