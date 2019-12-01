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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ergin Ataman Bebek Oteli'ne neden alınmadı?

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Ergin Ataman Bebek Oteli'ne neden alınmadı?

Anadolu Efes koçu, dün Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Bozkurter’in öğle yemeği daveti üzerine gittiği Bebek Otel’e alınmadı. Bozkurter, “Sanıyorum otelin sahibi Fenerbahçeli olduğu için, Ergin Ataman’ı Galatasaraylı diye almadılar” diye konuştu.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dün Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Bozkurter’in daveti üzerine öğle yemeği için gittiği Bebek Otel’e alınmadı. Otelin güvenlik görevlileri Ataman’a, “Bebek Otel Yönetim Kurulu

kararı gereği sizi içeri alamıyoruz” dedi. Otele giremeyen Ataman, restoranda kendisini bekleyen Bozkurter’i telefonla arayarak durumu anlattı. İkili, daha sonra güvenlik görevlileriyle polemiğe girmeden otelden ayrılıp başka bir mekana gitti.

Ataman 1 Haziran’da tweet atmıştı

Ataman, geçtiğimiz 1 Haziran’da Twitter hesabından bir tweet atarak, oğluyla birlikte gittiği Bebek Otel’den dışarı çıkarıldığını duyurmuştu. Tecrübeli koç, olayı ve görüşlerini şöyle dile getirmişti: “Turizmde dünya cenneti bir ülke olma iddiası ile yola çıkıp, varolan değerlerimizi yok etmekte üstümüze yok! İstanbul’un en güzel mekanlarından yılların Bebek Otel’i devralan yeni işletmenin, sabah kahvaltısına çocuk almama kuralı tam bir turizm skandalı…” Biz, dün yaşanan olay üzerine Ergin Ataman ve Hasan Bozkurter ile otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’ı arayıp görüşlerini sorduk:

Daha önce de oğlumla beni masadan kaldırdılar

Ergin Ataman, geçtiğimiz aylarda ve dün Bebek Otel’de yaşadığı olayları şöyle anlattı: “Oraya, el değiştirdiğinden beri gitmiyorum. Daha önce oğlumla kahvaltıya gitmiştim. ‘Buraya çocukları alamıyoruz’ diyerek masadan kaldırdılar. Kahvaltıyı yarım bıraktım. Böyle bir terbiyesizlik nasıl yapılır diye tepki gösterdim. 6 aydır gitmiyordum, dün de davet üzerine gittim.” Ataman, otelin sahibi Fenerbahçeli olduğu için içeri alınmadığı iddiasının sorulması üzerine, “Sahibinin çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyorum ama öyle bir şey olmasını düşünmek istemiyorum” dedi.

"Ergin hoca Galatasaraylı olduğu için almadılar"

Hasan Bozkurter, Ergin Ataman’ı otele kendisinin davet ettiğini belirterek, “Hocamıza Bayern Münih maçından sonra ‘Sana galibiyet primi vereyim!’ dedim, yemeğe davet ettim. Otele önce ben girdim. Ergin hoca arabasını park ediyordu. 5 dakika sonra beni aradı, ‘Başkan gelir misin’ dedi. ‘N’oldu?’ dedim, kapıya çıktım. Güvenlik görevlileri ‘Bebek Otel Yönetim Kurulu kararıyla Ergin Ataman’ı alamayacaklarını söylediler. Sanıyorum otelin sahibi Fenerbahçeli olduğu için, Ergin hoca Galatasaraylı diye içeri almadılar” dedi.

F.Bahçe ile ilgisi yok, insan kötülediği yere gider mi?

Uçtaktan yeni indiği için Ergin Ataman’ın otele alınmadığını bizden öğrendiğini söyleyen Muzaffer Yıldırım, otelin yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra şu açıklamayı yaptı: “Ergin Ataman’ı almamışlar, ama yanlışlıkla. Eskiden yaşanan olay nedeniyle. Halbuki biz o konuyu kapatmıştık. Ergin Ataman otelimizle ilgili bir tweet atıp kötülemişti. İnsan kötülediği yere niye gider?” Yıldırım, “Siz F.Bahçeli olduğunuz için Ataman’ı otele aldırmadığınız söyleniyor” iddiası için de, “Kesinlikle alakası yok. Olur mu öyle şey. Ben ki Anadolu Efes’in yurt dışındaki maçlarına bile giden biriyim” diye konuştu.

BEBEK OTEL’İ ŞİKAYET ETTİ

Ergin Ataman polis merkezine giderek, Bebek Otel hakkında ‘hürriyetten yoksun bırakma’ gerekçesiyle şikayette bulundu.

BOZKURTER: MUZAFFER BEY ÖZÜR DiLEDi

Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Bozkurter, misafiri olan Ergin Ataman’ın Bebek Otel’e alınmaması sonrası otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kendisini telefonla arayıp özür dilediğini söyledi.

 

 

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