Ergin Ataman: Barcelona'yı yenmek istiyoruz...
Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman: "Yıldızları ve çok tecrübeli bir antrenorü olan Barcelona Lassa karşısında yüksek tempo ile oynayıp, seriye galibiyet ile başlamak istiyoruz" dedi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile yapacakları THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçını kazanarak, seriye galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.
Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Play-off'ta her maça final gözüyle bakıyoruz. Taraftarımızdan sezon boyunca bize verdiği destek ve motivasyonu şimdi daha da arttırmasını bekliyoruz. Yıldızları ve çok tecrübeli bir antrenorü olan Barcelona Lassa karşısında yüksek tempo ile oynayıp, seriye galibiyet ile başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay ise Dörtlü Final'i hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti: "THY Avrupa Ligi'nde ilk hedefimize play off’a yükselerek ulaştık. Ev sahibi olma avantajını ise ligde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayarak aldık. Bu da bizi ikinci hedefimiz olan Dörtlü Final'e bir adım daha yaklaştırdı. Şimdi ev sahibi olma avantajını kullanmanın zamanı. Barcelona Lassa ile üç gün içinde evimizde iki kritik maça çıkacağız. Taraftarlarımızın ve tüm basketbolseverlerin bu zorlu mücadelelerde salonu tıklım tıklım doldurması, Barcelona Lassa'ya buradan kolay çıkış olmadığını göstermemiz gerekiyor."
- Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 652. maçına çıkacak
Anadolu Efes, Barcelona Lassa müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 652. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 651 karşılaşmada 360 galibiyet ve 291 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 404. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda oynadığı 403 karşılaşmada 203 galibiyet ve 200 yenilgi gördü.
Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 26 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 9 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta Anadolu Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. THY Avrupa Ligi'nde iki takım arasında oynanan 14 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5, İspanya temsilcisi ise 9 galibiyet elde etti.
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