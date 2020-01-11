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Haber Giriş: 11.01.2020 - 00:50,Son Güncelleme:/

Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi!

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Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi!

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona deplasmanında iki teknik faul aldı ve oyundan ihraç edildi.

Euroleague'in 18. haftasında oynanan Barcelona-Anadolu Efes maçında Ergin Ataman iki teknik faul aldı.

Barcelona - Anadolu Efes maçının bitimine 5:17 kala temsilcimizin başantrenörü Ergin Ataman, ikinci teknik faulünü alarak diskalifiye edildi

Ataman, Larkin'e çalınan faulde sportmenlik dışı kararı gelmediği için hakemlere tepki gösterdi. Bunun üzerine ikinci teknik faulünü aldı.

Oyundan çıkarken hakemlere söylenen deneyimli başantrenör, Barcelona taraftarlarıyla da gerilim yaşadı.

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