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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
14.05.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Ergin Ataman, Avrupa'da 4. kupasının peşinde!

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Ergin Ataman, Avrupa'da 4. kupasının peşinde!

Basketbolda 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefliyor.

Ergin Ataman, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezonu 16. ve son sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takımı bir senede Dörtlü Final'e taşıdı.

Deneyimli başantrenör, 9 yeni oyuncuyla sezona başladığı Anadolu Efes'i 18 yıl sonra Dörtlü Final'e getirerek önemli bir başarıya imza attı.

İtalya'nın Montepaschi Siena takımı ile 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Ergin Ataman, Anadolu Efes ile Avrupa Ligi'ni kazanarak kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek istiyor.

- İlk Avrupa kupası Montepaschi Siena'yla

Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla kazandı.

Ataman, ilk Avrupa deneyimini yaşadığı Siena temsilcisiyle 2001-2002 sezonunda FIBA Saporta Kupası finalinde İspanya'nın Pamesa Valencia takımını 81-71 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

- Türk takımlarıyla 2 Avrupa kupası

Ergin Ataman, Türkiye'nin köklü kulüplerinden hem Beşiktaş hem de Galatasaray'a ilk Avrupa kupası sevincini yaşattı.

Ataman, Türk basketbolunun erkeklerde 16 yıllık Avrupa kupası hasretini Beşiktaş ile sonlandırdı. Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda deneyimli başantrenör yönetiminde FIBA EuroChallenge Kupası finalinde Fransız ekibi Elan Chalon'u 91-86 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ataman, Galatasaray'a da 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı kazandırarak tarihi bir başarı daha elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg takımını İstanbul'da 78-67 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ergin Ataman, Avrupada 4. kupasının peşinde

- Üçüncü kez Dörtlü Final'de yer alacak

Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde 3. kez THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak.

Ataman, ilk olarak 1999-2000 sezonunda o dönemki adıyla FIBA Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'i Dörtlü Final'e taşımıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan ekibi Montepaschi Siena'ya da 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final oynatma başarısı göstermişti.

İki takım da Ergin Ataman yönetimde mücadele ettikleri Dörtlü Final'i üçüncü olarak tamamlamıştı.

- Ivkovic ve Blatt'ın peşinde

Ergin Ataman, Anadolu Efes'i THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşıması halinde meslektaşları Dusan Ivkovic ve David Blatt ile aynı unvanı paylaşacak.

Ataman, lacivert-beyazlı takım ile kupaya ulaşması durumunda daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran Ivkovic ve Blatt'ın ardından hem Avrupa Ligi'ni hem de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan üçüncü başantrenör olacak.

Blatt, İsrail ekibi Maccabi FOX'a 2014'te THY Avrupa Ligi, Darüşşafaka'ya da 2018 de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandırmıştı.

Ivkovic ise Yunan ekibi Olympiakos ile 1997 ve 2012'de THY Avrupa Ligi, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile de 2006'da ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. 

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