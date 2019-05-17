Ergin Ataman: AramÄ±zdaki farkÄ± Ã§ok iyi gÃ¶sterdik!

Ergin Ataman: AramÄ±zdaki farkÄ± çok iyi gösterdik!
Basketbol THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finali'nde FenerbahÃ§e Beko'yu 92-73 yenerek finale Ã§Ä±kan Anadolu Efes'in soyunma odasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k coÅŸku yaÅŸandÄ±.Â
Ä°spanya'nÄ±n Vitoria-Gasteiz ÅŸehrinde oynanan karÅŸÄ±laÅŸmadan sonra lacivert-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n soyunma odasÄ±nda oyuncular tezahÃ¼ratlar yaparak finale kalmanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.Â
Ã–zellikle maÃ§Ä±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± Shane Larkin ve Vasilije Micic, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸÄ±nÄ± aldÄ±.Â
MaÃ§ sonu takÄ±mÄ±na konuÅŸma yapan Ergin Ataman, oyuncularÄ±nÄ± tebrik ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â
"Bu bizim tÃ¼m sezon boyunca gÃ¶sterdiÄŸimiz performanstÄ±. Bu gece performansÄ±mÄ±zÄ± daha da artÄ±rarak rakiple aramÄ±zdaki farkÄ± Ã§ok iyi gÃ¶sterdik. Bu, bizim her zamanki oyunumuzdu. DÃ¶rtlÃ¼ Final'i izleyenler belki oyunumuza ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir ÅŸey Ã§ok Ã¶nemli. Barcelona karÅŸÄ±sÄ±ndaki 3. maÃ§Ä±mÄ±zda da aynÄ± oyunu oynamÄ±ÅŸtÄ±k. FormdayÄ±z ama aynÄ± iyi oyunumuzu yeniden sergilememiz gerekiyor. Kapasitemizin, her takÄ±mÄ± yenecek gÃ¼Ã§te olduÄŸuna inanÄ±yorum."Â
Daha sonra oyuncular yuvarlak oluÅŸturarak, galibiyeti tezahÃ¼ratlar yaparak kutladÄ±.Â
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