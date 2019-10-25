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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
25.10.2019 - 00:05, Son Güncelleme:

Ergin Ataman: Alışık olduğumuz bir şey...

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Ergin Ataman: Alışık olduğumuz bir şey...

Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 76-60 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir basketbol oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadelenin başında 9-0 geriye düştüklerini belirterek, "Daha sonra aldığımız molada acele atışlardan kaçınmamız gerektiğini konuştuk. Acele etmememizi söyledim. Ardından daha iyi oynamaya başladık. Özellikle Singleton çok iyi başladı ve Randolph'u durdurdu. Bu, bizim için çok önemliydi. İlk yarıda iyi savunma yaptık ama hücumda hatalarımız oldu. İkinci yarıda ise topu daha iyi taşıdık. Akıllı oynadık ve tempoyu yükselttik. Hücumda ve savunmada çok iyiydik. Mükemmel bir basketbolla çok önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, kaydettiği 17 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Krunoslav Simon ile ilgili bir soruyu, "Mükemmel oynadı. Simon, geçen sezon da çok iyiydi. Özellikle 3. çeyrekte çok akıllı oynadı. Bu, benim için bir sürpriz değil. Alışık olduğumuz bir şey." şeklinde yanıtladı.

Pablo Laso: "Anadolu Efes galibiyeti hak etti"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini kaydetti.
Özellikle ilk yarıda hücumda iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran Laso, "Çok fazla top kaybı yaptık. İkinci yarıda ise şut yüzdemizi arttırmaya çalıştık fakat başarılı olamadık. Anadolu Efes, galibiyeti hak etti. Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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