Ergin Ataman açıkladı! Larkin'in Fenerbahçe maçında oynaması zor
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımın yıldız ismi Shane Larkin'in sakatlığının olduğunu ve Fenerbahçe Beko ile oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde oynamasının zor olduğunu belirtti.
TRT Spor 'a açıklamalar yapan Ergin Ataman, "Nando de Colo Avrupa'da oynayan en iyi 2-3 oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Çok kapasiteli bir dış adam pozisyonları var. Nicola Melli yerine Derrick Williams'ı transfer ettiler. Larkin'in bir sakatlığı var. İstanbul'da bugün iğne oldu. Yarın Gaziantep'e gelecek. Oynamayacak gibi duruyor." diye konuştu.
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