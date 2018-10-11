Ergi Tırpancı: Spor psikolojisi okuyacağım

Basketbol Gençler Ligi 1. haftasında Fenerbahçe, Türk Telekom’u 94-63 yenerken Ergi Tırpancı 13 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Her hafta perşembe günü Hürriyet ana gazetede yayımlanan, “Fatih Saboviç ile Basketbol Arena” sayfasının ilk nüshası için bir araya geldiğimiz genç yıldızın sözlerinden satırbaşları şöyle oldu...

“FENERBAHÇE’YE GELMEK İSTEYEN 1 MİLYON KİŞİ VAR”

* Sevgili Ergi, öncelikle başarılar... Senin için A takım düzeyine çıkmak neleri değiştirdi?

ERGİ TIRPANCI: En başta oyun görüşümü... A takımda tam anlamıyla gerçek basketbol oynanıyor. Gerçek bir sistem var, kimin nerede olduğu ve nerede olacağı en başından belli. Burada da, kendine yer yaratmaya çabalıyorsun.

* Kendini Fenerbahçe’de oynadığın için ne kadar şanslı hissediyorsun?

ERGİ TIRPANCI: Buraya gelmek isteyen 1 milyon çocuk var altyapılar dahil... Bu 1 milyonda 1 olduğum için çok mutluyum gerçekten... Çok şanslı hissediyorum.

“OBRADOVİÇ BANA HAYAL ETMEYİ ÖĞRETTİ”

* İlerleyen yıllarda nerelerde görüyorsun kendini?

ERGİ TIRPANCI: Bu takımla beraber EuroLeague kupasını kaldırmak istiyorum. Bunu hayal ediyorum şu anda... Bir EuroLeague oyuncusu olmak istiyorum. Obradoviç bana hayal etmeyi öğretti. Ben de Bogdan Bogdanoviç gibi bir EuroLeague yıldızı olmayı amaçlıyorum.

* Kendine kimi örnek alıyorsun? Bunun sebebi nedir?

ERGİ TIRPANCI: Bogdan Bogdanoviç... Onun gibi bir EuroLeague oyuncusu olmak isterim. Kendisini 4 senedir inanılmaz geliştirdi. Pick & roll oynayışı... Özellikle her pick & roll sonrası istediğini alışı... Oyun görüşü ve kararlılığı...

“FAVORİ KİTABIM: STEFAN ZWEIG’DAN SATRANÇ”

* Seni bugüne dek yaşamında hangi kitap en çok etkiledi?

ERGİ TIRPANCI: Stefan Zweig’ın Satranç kitabı çok etkilemiş ve ilgimi çekmişti.

* Senin için en önemli insani değer nedir peki?

ERGİ TIRPANCI: Sevgi ve güven... Takım arkadaşına ve özellikle antrenörüne güven vermen, ona da güven duyabilmen çok çok önemli bence...

“SPOR PSİKOLOJİSİ OKUYACAĞIM”

* Kendini geliştirmek açısından neler yapıyorsun Ergi?

ERGİ TIRPANCI: Haliç Üniversitesi’ne bu sene yeni girdim. Psikoloji okuyacağım. Merak ettiğim bir bölümdü. Türk tarihini ele alan kitaplar da okuyorum. İngilizce dersi almaya başladım. Buradaki abilerimden de yardım alıyorum.

* Eğitiminde gelmek istediğin nokta nedir?

ERGİ TIRPANCI: Ailem bu konuda çok ısrarcı oldu. “Allah korusun bir sakatlık olur” dediler. “Her zaman kolunda bir altın bileziğin bulunsun” dediler. Ben de hep çalıştım. Geçen sene Gençler Ligi’nde oynadım, deplasmanlarda test çözüp bir şekilde açığımı kapattım. Psikoloji okumamın sebebi de, aslında spor psikolojisi yüksek lisans yapabilmek... Sporun içinde kalmak istiyorum profesyonel kariyerimi bitirdikten sonra... 35’inde emekli olursan, ne yapacaksın?

“AİLEMİN HAKKINI ÖDEYEMEM”

* Ailenle ilgili neler söylemek istersin?

ERGİ TIRPANCI: Annem benimle çok ilgili... Sabah saat 04.00’te yolculuk olsa kalkar yemeğimi hazırlar... Ben 13 senedir bu kulüpteyim. Beni son 2 seneye kadar her gün getirip götürdü. Her zaman 1.5 saat kapının önünde beklemiştir idmanımın bitişini... Onları çok seviyorum. Bazen kaybettiğimiz veya kötü oynadığım bir maç sonrası biraz sinirli olabiliyorum ama bunun onlarla hiç ilgisi yok. Sakın üzerlerine alınmasınlar hiçbir zaman...

“TARAFTARIMIZ BİZDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMESİN”

* Fenerbahçe taraftarlarına mesaj verecek olsan ne derdin?

ERGİ TIRPANCI: Bizden hiçbir zaman vazgeçmesinler...

* Takımda sana abilik yapanlar var mı?

ERGİ TIRPANCI: Sinan (Güler) abi, Datome ve Egehan abi... Benimle çok ilgileniyorlar. Onlardan öğrendiğim en önemli şey; kaç yaşında olursan ol kendini geliştirmekten vazgeçme... Her zaman sahadan son çıkan kişi ol...