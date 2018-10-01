Eren'den büyük fedakarlık
Gomis’in ayrılığı sonrasında Galatasaray kadrosundaki tek santrfor durumunda kalan Eren Derdiyok azmi ve fedakarlığı ile Florya’da teknik heyeti mutlu etti.
Eren’in sezon başından bu yana olan tavrı takdir alırken son olarak, bir gol attığı Lokomotiv Moskova maçında ayağında çekme sorunu yaşadığı ancak acısına rağmen sahada kalıp değişiklik istemediği ve “Devam etmek istiyorum” dediği ortaya çıktı. Lokomotiv Moskova maçında sıkıntısına rağmen oynayan yıldız oyuncu, Porto deplasmanı öncesi de benzer bir girişimde bulundu.
Koşulara devam ediyor
Erzurumspor maçında sakatlanan ve ol üst arka adalesinde zorlanma oluşan Eren, teknik direktör Fatih Terim’le görüştü. İki gündür düz koşulara çıkan ve bu koşuları tamamlayan Eren, Terim’e, “ Hocam ben Porto deplasmanında görev verirseniz oynamak istiyorum. O maçta görev almak için elimden gelen fedakarlığa imza atmaya hazırım” dedi.
Terim de oyuncusunun bu isteğini olumlu karşıladı ve sağlık ekibine gerekli talimatları verdi. Eren Derdiyok, Portekiz kafilesinde olacak ve son anda bir sorun yaşanmazsa Porto maçında da görev alacak.
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