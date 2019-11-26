Erencan Yardımcı kimdir?
Galatasaray'ın Club Brugge ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında oynaması beklenen Erencan Yardımcı, futbolseverlerin dikkatini çeken bir isim. 2017 yılında Galatasaray'ın altyapı hocalarının dikkatini çekmeyi başaran takıma kazandırılan Erencan Yardımcı, takım adına gelecek vaad ediyor. İşte, Erencan Yardımcı hakkında merak edilenler...
4 Şubat 2002 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 2013'te Kocaelispor'da futbola başlayan Erencan Yardımcı, Yuvam İzmit Spor ve 41 Futbol takımının ardından 2017'de Galatasaray'a geldi.
Galatasaray altyapısında yetişen ve hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Erencan Yardımcı, geçtiğimiz ağustos ayında Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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