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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
30.01.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Eren Üçlertoprağı başkanlığa aday oldu

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Eren Üçlertoprağı başkanlığa aday oldu

2015 yılından bu yana Serkan Yazıcı başkanlığında çalışmalarına devam eden Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun mevcut yönetimi, Serkan Yazıcı’nın görevden ayrılmasıyla birlikte yeni yönetime talip olduğunu bildirdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, siyaset hayatına girmesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. 2015 yılında yapılan TOSFED Olağanüstü Genel Kurul sonucunda göreve gelen Serkan Yazıcı'nın bu kararının ardından adaylığını açıklayan TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı mevcut yönetimle birlikte göreve hazır olduklarını belirtti.

2015 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun, 2017 yılında ise Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Motorsporları Konseyi'ne en genç vekil üye olarak seçilen TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı şu an görevde olan yönetim kadrosuyla 28 Şubat'ta yapılacak olan seçimde aday olacağını açıklayarak; “Sayın Başkanımız Serkan Yazıcı'nın görevinden ayrılması sonrasında kendisinin de kıymetli destekleriyle aynı yönetim kadrosuyla başkanlığa talip olduk. 3,5 yıldır gerek projelerimizle gerek düzenlediğimiz etkinliklerle Sayın Başkanımız önderliğinde Türkiye'de otomobil sporlarını hak ettiği yere getirme noktasında başarılı çalışmalara imza attık. 2018 yılında tüm dünyanın yakından takip ettiği dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)'nın Türkiye ayağını Marmaris'te başarıyla gerçekleştirdik. Bu yıl da 12-15 Eylül tarihlerinde yeniden dünyanın en hızlı pilotlarını WRC kapsamında Marmaris'te ağırlayacağız.” dedi.

“Birlikte geliştirdiğimiz projeleri hayata geçirerek yola devam etmek istiyoruz”

Görevinden ayrılan Başkan Serkan Yazıcı ile birlikte geliştirdikleri projeleri 2020 yılında yapılacak Olağanüstü Genel Kurula kadar hayata geçirerek yola devam etmek istediklerinin altını çizen Eren Üçlertoprağı; “Yönetime geldiğimizden bu yana milli sporcularımıza, genç yeteneklere ve TOSFED Yıldızını Arıyor projesine gerçekten çok önem veriyoruz ve bu spora gönül veren gençler için farklı projeler hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek genç yetenekleri bulup onları her anlamda desteklemek en büyük arzumuz. Değerli Başkanımız Serkan Yazıcı'ya da bu yolda bizleri desteklediği için teşekkür ediyoruz. Kendisi gibi kıymetli ve otomobil sporlarına gönül vermiş bir ismin desteğini almak bizler için gurur verici. Yönetimde kalacağımız 1,5 yıllık süre zarfında, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da değerli destekleriyle otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Eren Üçlertoprağı kimdir?

Lise eğitimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Üçlertoprağı; Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında otomobil sporlarına olan merakından dolayı önce amatör sonrasında profesyonel olarak ralli ile ilgilenmeye başladı. Spor kariyeri boyunca birincilikleri ve dereceleri bulunan Eren Üçlertoprağı, meslek hayatına başlaması ile birlikte profesyonel spor hayatını sonlandırdı.

Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde “Uluslararası Bankacılık, Finans ve Tahvil İşlemleri” üzerine çift dal yüksek lisansını başarıyla tamamladı. Avukatlık mesleğine 2008 yılında başladı. 2015 yılında diğer kurucu ortakları ile birlikte “YYU Legal Avukatlık Bürosu”nu kurdu. Avukatlığının yanı sıra 2015 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'nun en genç Başkan Vekili oldu. 2017 yılında ise Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçilen en genç vekil üye olma başarısını gösterdi.

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