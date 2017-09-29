Eren Derdiyok'a milli davet

İsviçre Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Macaristan ve Portekiz ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Eren Derdiyok, 23 kişilik kadroda kendine yer buldu.
2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığı 8 maçı da kazanan İsviçre, grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. İsviçre grubunu lider bitirirse Dünya Kupası’na direkt katılacak.
Eren Derdiyok, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 59 maçta 11 gol kaydetti.
Öte yandan yıldız oyuncu, bu sezon Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı formayla 5 resmi maça çıkan Eren, 66 dakika süre aldı ve gol katkısı yapamadı.
İsviçre Milli takımı’nın 23 kişilik aday kadrosu şu şekilde: