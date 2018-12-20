Eren Derdiyok piyangosu! Alman devi istiyor...
Galatasaray'ın çok eleştirilen golcüsüne talip var.
Galatasaray'da gösterdiği dalgalı performans ile eleştiri oklarının hedefi olan Eren Derdiyok'a sürpriz bir talip çıktı. Galatasaray'ın devre arasında göndermeyi planladığı Eren Derdiyok, Alman takımlarının radarına girdi.
Alman basını, Schalke'nin muhtemel transfer listesinde Eren'in de yer aldığını belirtti. Bonservisini eline alacağı için oldukça cazip olduğu belirtildi. (Fotomaç)
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