Eren Derdiyok parasını istiyor!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren kulüpten alacağı parayı istedi.
Fatih Terim'in teknik kararla kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok, Galatasaray yönetimine mesaj gönderdi.
UÇK veya FIFA'ya gitmek istemediğini belirten tecrübeli forvetin "Artık paramı ödeyin. Başka yollara başvurmak istemiyorum. Buradan iyi şekilde ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
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