Eren Derdiyok gelişmesi! Sezon sonu...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok'un kaderi belli oldu.
Sarı-kırmızılı yönetimi sezon bitmeden 30 yaşındaki golcü ile yollarını ayırmak için golcü oyuncu ile bir kez daha görüştü.
Kadro dışı kalan yıldız golcü Eren Derdiyok bu teklifi kabul etmedi.
Takımdan ayrı çalışmalara devam eden yıldız golcü sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak.
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