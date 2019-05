Eren Derdiyok, Galatasaray'a veda etti

Eren Derdiyok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray’a veda etti.



Galatasaray’dan ayrılacağı daha önce kesinleşen ve Ocak ayı itibarıyla U21 takımıyla çalışmalarına devam eden Eren Derdiyok veda mesajı paylaştı.



Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan tecrübeli futbolcu altına, "Şampiyon Galatasarayımızı, tüm takımımızı (+Mert Çetin) ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım. Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi. Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun.



Öncelikle gece gündüz tesisin kapısında bekleyen güvenlik görevlilerimize, şoförlerimize, odalarımızı temizleyen temizlik ekibine, asçılara ve garsonlarımıza, malzemecilere, sahalarımızla ilgilenenlere, tesiste her işimize koşan Taşkın ağabeyime, Ahmet ağabeyime, Ali ağabeyime ve Tuğçe’ye, fizyoterapistlere ve masörlere, doktorlarımıza, teknik ekibe ve son 5 ayı birlikte geçirdiğim U21 takımına ve Sertaç Hoca, Ceyhun Hoca, Hakan Hoca, Aysel Hoca ve Erdem Hoca’ya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Eğer unuttuklarım olduysa affola. Sevgili, şanlı Galatasaray taraftarı. İyisiyle kötüsüyle her zaman desteğinizi omuzumda hissetim. Ben Galatasaray’ın bir santrforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında olduğum ve bu sorumlulukla yaşadığım için, her idman her maç ve her gün tüm varlığımla ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım ve yaptım. Sevgili Taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Bana bu muhtesem 3 yılı yaşattığınız icin teşekkür ederim. Hakkım varsa da helal olsun" yorumunu yaptı.