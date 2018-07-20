Eren Albayrak Akhisar'a
Akhisarspor, Atiker Konyaspor ile yollarını ayıran sol kanat oyuncusu Eren Albayrak ile masaya oturacak
Süper Lig’deki 7. sezonunda ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Akhisarspor transferde hareketli günler yaşıyor. Son olarak 10 numara pozisyonu için Josue’yi kadrosuna katan Yeşil-Siyahlılar, şimdi de sol beke bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Orhan Taşdelen’i Adana Demirspor’a gönderen Ege ekibi bu mevkii için Eren Albayrak’la görüşme halinde. 3 kulvarda yarışacak olan Yeşil-Siyahlılar, Ömer Bayram’la rekabete girecek bir isim ararken gündeme gelen Eren’in menaceriyle birkaç güne kadar masaya oturacak.
Konyaspor’daki sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun adı Süper Lig’den birçok takımla anılıyor. (Fanatik)
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